L’ex capo del Pd in Sardegna scelto da Solinas come segretario generale della Regione

Da capo del Pd a esponente di punta di Italia Viva di Renzi fino alla nomina di segretario generale della Regione a guida Solinas. Giuseppe Luigi Cucca, 65 anni di Bosa, dei dem è stato anche segretario regionale, nel 2017. Nel 2018 l’elezione per la seconda volta in Senato, e l’anno successivo l’adesione a Italia Viva di Renzi. E’ lui che il governatore Solinas ha scelto per succedere a Francesco Scano, primo direttore generale della Regione, ruolo con un super compenso istituito con la legge regionale 107: Scano ha lasciato dopo un anno, costretto dalle norme sugli incarichi ai pensionati.

Con il Pd Cucca è stato anche consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio, nel 2004.