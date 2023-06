L’ex asilo di via Neapolis sarà la base estiva dei vigili del fuoco a Terralba

Terralba

Il servizio partirà nelle prossime settimane

Traslocherà in via Neapolis il presidio estivo dei Vigili del fuoco, che per il terzo anno consecutivo sarà ospitato da Terralba. “Per facilitare il lavoro del Comando, quest’anno si è deciso di non utilizzare la sede delle scuole medie di via Sardegna”, ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu. “Abbiamo optato per lo stabile di via Neapolis, che fino a quest’anno ha ospitato due sezioni della scuola materna comunale, che a settembre saranno accorpate a quelle della scuola delle Sorelle della Misericordia, ormai passata alla gestione comunale, e trasferite nell’edificio di via Asilo 15”.

La nuova struttura non è un ripiego. “I locali di via Sardegna saranno occupati dalle attività laboratoriali, quindi non era possibile utilizzarli”, ha chiarito il sindaco Sandro Pili. “Nella struttura di via Neapolis sono stati completati di recente dei lavori di riqualificazione, quindi si presta bene ad accogliere i Vigili del fuoco, che troveranno un edificio rinnovato”.