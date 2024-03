Mogoro

Venerdì un incontro organizzato dal Comune di Mogoro e da Sardegna Ricerche

Il mondo dell’artigianato artistico della Sardegna deve farsi trovare pronto per la sfida delle indicazioni geografiche, introdotte dal Regolamento Ue 2023/2411 che le istituisce per i prodotti artigianali che possiedono qualità, reputazione o un legame storico-culturale essenzialmente connesso alla loro origine geografica.

Da qui nasce una collaborazione istituzionale tra Sardegna Ricerche, con il suo Sportello proprietà intellettuale, e il Comune di Mogoro, quale promotore della Fiera dell’Artigianato della Sardegna, che ha portato all’organizzazione di un primo incontro di presentazione del Regolamento e di discussione: “Unicità e tipicità del territorio: indicazioni geografiche e segni distintivi per i prodotti artigianali”.

L’appuntamento è per venerdì 15 marzo, alle 15, nella sala consiliare del Comune di Mogoro. Parteciperanno artigiani e amministratori locali impegnati nella tutela delle tipicità delle proprie comunità.

“Questa riforma rappresenta una grande opportunità per il nostro artigianato e non possiamo farci trovare impreparati, né attendere che siano altri a decidere per noi”, dice l’assessore alle Attività produttive del Comune di Mogoro, Francesco Serrenti. “Grazie a Sardegna Ricerche e ai suoi esperti, iniziamo un percorso nel quale gli artigiani possono e devono