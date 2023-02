Leucemia fulminante, muore a 10 anni: Sant'Antioco sgomenta e in lutto per Diego Mannai

Se n’è andato ad appena dieci anni, stroncato da una leucemia fulminante a Sant’Antioco. Si chiamava Diego Mannaia: nato a Brescia, ha sempre vissuto in Sardegna con i genitori e, proprio a Sant’Antioco, stava frequentando le scuole primarie. La comparsa della leucemia risale a qualche mese fa e, nonostante il grande impegno di mamma Rita e papà Alessandro, insieme ai medici, alla fine il male ha avuto la meglio. Il sindaco Ignazio Locci ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale, previsto per mercoledì 15 febbraio, alle 10:30, nella basilica di Sant’Antioco Martire.

++Funerali del piccolo Diego Mannai, il Sindaco Ignazio Locci proclama il lutto cittadino++

“Ci uniamo, tutti, al dolore della famiglia di Diego e manifestiamo cordoglio rispettando il lutto e stringendo Rita e Alessandro in un abbraccio ideale, nella speranza che giunga loro l’affetto e la vicinanza di tutta la nostra comunità”, così Locci. “Mentre le bandiere delle sedi comunali saranno esposte a mezza asta, si invitano gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre”.