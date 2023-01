Anche Ales ha deciso di ricordare le vittime della Shoah, con una mattinata in comunità dedicata alle commemorazioni e la riflessione sul dramma dell’Olocausto, attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni. Ieri – 27 gennaio – gli studenti delle scuole dell’istituto comprensivo e numerose personalità del paese si sono riunite nella sala congressi comunale per dare un proprio contributo sul tema.

L'intervento del sindaco Francesco Mereu

Il parroco don Emanuele Deidda

“Con la mia riflessione ho voluto ricordare il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre nel 2019”, ha aggiunto Mereu. “Ho voluto inoltre far riflettere i ragazzi su quanto possa ancora essere attuale il tema delle discriminazioni, invitandoli a lasciare da parte l’egoismo che non ci fa essere d’aiuto verso il prossimo. Ogni volta che un compagno viene sbeffeggiato, non ci si deve nascondere dietro l’indifferenza, ma agire”.

Il vicesindaco Emanuele Trudu parla con i ragazzi

“Dobbiamo tenere vivo il ricordo delle vittime della Shoah, per non tornare indietro e rivivere quel periodo buio e drammatico che ha condotto all’Olocausto”, ha concluso il sindaco.

Fonte: Link Oristano

