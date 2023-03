Lettura che Avventura, ecco chi gli studenti che hanno vinto il concorso per le scuole a Cabras

Cabras

Per gli alunni del Comprensivo una mattina di festa con lo scrittore Tonino Oppes

È stata una mattinata di festa per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Cabras e Solanas, che stamattina hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del concorso Lettura che Avventura proposto dall’assessorato alla Cultura e organizzato dalla Biblioteca comunale con la preziosa collaborazione del dirigente e degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo.

Le classi partecipanti al concorso son state cinque: 4°B, 5°A, 5°B della primaria di Cabras e 3°D e 5°D della primaria di Solanas.

Tra queste, il primo premio è stato vinto dalla classe 5°A e il secondo dalla 4°B.

A distinguersi per il numero di libri presi in prestito dalla biblioteca e letti nel periodo del concorso sono stati singolarmente anche tre alunni: Luca Matta della classe 4°B si è classificato al primo posto, Lorenzo Casula della classe 1°A della scuola secondaria di primo grado e Gaia Dessì della 5°D di Solanas.

A premiare il giovane Luca Matta è stato proprio Tonino Oppes, che ha regalato al lettore in erba uno dei suoi libri, con l’augurio che oltre al coltivare l’amore per la lettura possa un giorno diventare anche un bravo scrittore.

“Recuperiamo l’esperienza del racconto e dell’ascolto. Innamorarsi della conoscenza è fondamentale” è stata l’esortazione del dirigente scolastico Paolo Figus ai ragazzi.

Obiettivo del concorso è stato quello di avvicinare i giovani ai libri, sia come singoli lettori sia con un piacevole gioco di squadra, con la partecipazione di intere classi in una avventurosa gara di lettura. Il requisito minimo richiesto dal concorso, che si è svolto a partire dal mese di maggio e si è concluso a dicembre del 2022, era quello di leggere almeno tre libri. l’obiettivo è stato ampiamente superato raggiungendo anche l’incredibile numero di trenta volumi in pochi mesi. Un impegno che ha visto i ragazzi destreggiarsi tra studio e lettura di piacere che oggi è stato premiato attraverso dei buoni in denaro da utilizzare proprio per l’acquisto di nuovi libri.

La mattinata è iniziata con i saluti del sindaco Andrea Abis e della consigliera delegata ai Servizi bibliotecari Paola Deiala che hanno ringraziato i bambini per essersi messi in gioco con tanto entusiasmo.

“Questo è un evento di gratificazione anche per l’amministrazione comunale, che si è potuto realizzare grazie alla fattiva collaborazione tra biblioteca e scuola. Un progetto che ha coinvolto i giovani e che vogliamo riproporre negli anni a venire perché è importante che i ragazzi tornino nelle biblioteche, le vivano e traggano il meglio da questo prezioso servizio comunale”, ha detto il sindaco Andrea Abis.

“Chi legge ha modo di conoscere mondi sconosciuti e noi oggi premiamo non solo la voglia di lettura ma anche il coraggio di avventurarsi in una nuova realtà. L’augurio è quello di raccogliere tutto ciò che i libri possono donare, perché la lettura ha la capacità di rendere più grandi le persone, non di statura o età, piuttosto accrescendo la loro intelligenza”, ha affermato la consigliera delegata ai Servizi bibliotecari Paola Deiala.

Padrino dell’evento è stato Tonino Oppes, giornalista e autore di numerosi libri, con una buona produzione di volumi per ragazzi e bambini, come Paristorias, con cui ha vinto il premio nazionale di letteratura per l’infanzia promosso dal comune di Olzai. Oppes, che ha presentato ai giovani i suoi ultimi libri, Leggende sarde al chiaro di luna e Le case delle fate, l’incanto delle domus de Janas, ha intrattenuto i piccoli lettori raccontando momenti della sua infanzia e sottolineando il valore della curiosità come elemento per arricchire la propria cultura. Fondamentale quindi “recuperare la comunità del racconto” quella in cui si ripresentano in tutta la loro forza le figure di colui che racconta e colui che ascolta, come si faceva un tempo.