Letti, mensa e docce per i bisognosi a Quartu realtà nell’ex casa del pensionato

C’è anche il progetto della trasformazione dell’ex casa del pensionato di via Cilea a Quartu, almeno in parte, in una struttura capace di accogliere i bisognosi sia della terza città della Sardegna sia dei Comuni limitrofi. Il progetto, realtà dall’estate, è già stato condiviso con tutti i Comuni che hanno aderito al Plus Parteolla: Burcei, Donori, Maracalagonis, Serdiana, Sinnai, Quartu e Dolianova. Quest’ultimo è il paese capofila e, grazie al finanziamento di un milione, soldi del Pnrr, il centro per poveri sarà inserito all’interno del finanziamento complessivo. Al massimo entro la fine di novembre, stando a quanto si apprende dalla stessa amministrazione comunale, è prevista una nuova riunione tra tutti i sindaci, un passaggio che porterà sia all’inserimento definitivo di tutti i progetti, incluso quello quartese, nel documento finale di progettazione, sia per velocizzare i tempi per la realizzazione degli interventi. Un punto di riferimento per le persone in difficoltà, che saranno prese in carico da onlus e associazioni e che, una volta inseriti, avranno garantiti pasti caldi, medicinali e visite mediche.