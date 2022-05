Oristano

Situazione di estrema precarietà. Il personale opera tra non pochi problemi. Si spera in nuovi spazi a Bosa

Calano i ricoveri dei pazienti Covid negli ospedali della Provincia, ma mentre si chiudono i reparti dedicati di Bosa e Ghilarza e si alleggerisce la pressione sul Pronto Soccorso del San Martino, nella Medicina dell’ospedale di Oristano permangono circa 20 pazienti Covid con i restanti 30 posti letto insufficienti a ospitare tutti i pazienti non Covid. Una situazione di estrema gravità, ben testimoniata dalla presenza a ieri di almeno cinque letti nei corridoi del reparto, con altrettanti pazienti ospitati in questo modo, oltre ad un’altra decina di ricoverati in carico alla Medicina ma ripartiti tra i reparti di ortopedia e ginecologia

Una situazione di grave difficoltà per degenti e operatori che si trovano ad operare in condizioni diventate inaccettabili.

Dal canto loro i familiari di diversi ricoverati testimoniano del disagio dei loro cari e manifestano serie preoccupazioni.

Il reparto di Medicina continua ad essere diviso in due. Una parte destinata alle persone affette da contagio da coronavirus e l’altra riservata ai pazienti non Covid. Un’ala quest’ultima che, appunto, risente di una situazione di grave affollamento.

Una situazione che si pensa di fronteggiare con l’impiego dei posti letto della Medicina di Bosa. Il Mastino, infatti, ha dimesso gli ultimi pazienti Covid e ha già provveduto a sanificare il reparto e ad accogliere i primo nuovi pazienti non Covid, e altri se ne attendono in arrivo lunedì dall’ospedale di Oristano, provenienti proprio dal reparto Medicina. Da ricordare che non tutti i pazienti possono essere trasferiti a Bosa, ma solo quelli che richiedono cure di bassa o media intensità.

