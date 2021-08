Letteratura e musica domani ad animare la serata a Cabras

Domani, martedì 24 agosto, in piazza Eleonora a Cabras, un nuovo doppio appuntamento con gli eventi proposti dall’amministrazione Abis per la stagione estiva.

La locandina

Il libro. 1943, Cagliari. Viola ha sedici anni, un lavoro come domestica per una ricca famiglia cagliaritana. Improvvisamente la sua vita viene sconvolta dai bombardamenti degli Alleati. Ferita, verrà salvata da una suora, che si prenderà cura di lei. La vita monacale non è però nel destino di Viola e l’incontro con Giuseppe, un muratore in cerca di libri in una Cagliari devastata dalle bombe, le cambierà la vita.

1973, Nuraddei. Arianna ha quasi diciotto anni e sogna una vita diversa da quella che sua madre vorrebbe per lei. Negli anni della rivoluzione sociale e culturale, degli Inti-Illimani e dei Rolling Stones, Arianna troverà in Marco un giovane fuochista che ama leggere, la spinta decisiva a prendere in mano la sua vita.

2018, Nuraddei. Alice e sua figlia Sofia visitano la tomba di un ragazzo, Marco, morto anni prima nell’esplosione del deposito di fuochi d’artificio dove lavorava. Sofia chiede alla madre di raccontarle la sua storia e le due, aiutate dall’anziana Mariangela, ripercorrono l’amicizia speciale tra Arianna e Marco.

In un finale travolgente, le storie di queste donne si riuniranno in una, simili a fili che, intrecciati, danno vita a uno splendido arazzo di emozioni.

L’autrice. Claudia Musio nasce a Serrenti, in provincia di Cagliari, nell’agosto del 1981. A febbraio 2012 consegue la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, a cui fa seguito il Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica nel 2016. Fin da piccola, coltiva la passione per la scrittura, scrivendo dapprima racconti (nel 2010 ha ricevuto una menzione speciale per la sua partecipazione al concorso Racconti in vitro con l’opera Tunguska), per poi dedicarsi a romanzi, in particolare d’ispirazione storica.

Ha pubblicato Streghe (Aipsa, 2002), La Sposa di Tutankhamon (Arkadia, 2012, tradotto in Spagna per Edizioni Boveda col titolo La esposa de Tutankhamon), Il profumo della mimosa (La Zattera, 2017) e Come farfalle nel vento (La Zattera, 2020).

Lunedì, 23 agosto 2021