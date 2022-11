Oristano

Proteste

Oggi 7/11/2022 mi reco a fare la spesa, mi accingo a pagare con il pagobancomat ma mi rifiuta la carta, penso subito che sia un disguido, ma niente: la carta è bloccata. Per fortuna avevo dei contanti.

Provo in parafarmacia e la stessa cosa. Mi precipitò al Banco di Sardegna e con gran sorpresa c’è una fila enorme, tutti con lo stesso mio problema. Così parlando si viene a sapere che le carte sono vecchie e la banca le ha bloccate.

A tutti noi (compresa la sottoscritta) non è mai arrivata nessuna comunicazione, né telefonica, né via email, né tramite messaggio.

Dopo un’ora di attesa iniziamo a protestare in quanto c’erano solo due casse aperte che facevano tutti i servizi, ma nessuno ci ascolta, dopo 45 minuti la nostra pazienza stava andando a farsi benedire, riprotestiamo e finalmente mettono un’altra impiegata (Patrizia) gentilissima, faccio presente che mi hanno bloccato la carta e non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della banca e che i clienti non si trattano in questa maniera facendole fare ore di fila.

In breve io ho perso due ore per avere una nuova carta.

Il Banco di Sardegna prevedendo una cosa del genere avrebbe dovuto mettere uno sportello solo per questo servizio . NON SI TRATTANO i clienti in questa maniera.

C.S.

Lunedì, 7 novembre 2022