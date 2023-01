Santa Giusta

Dopo le recenti polemiche

La notizia del posizionamento della testa della grande Anguilla di Marte, ha riaperto le polemiche a Santa Giusta. L’autore della scultura, l’artista Salvatore Garau, originario proprio di Santa Giusta, ha voluto indirizzare ai suoi compaesani una lettera aperta. La pubblichiamo di seguito.

—–

Dopo tanti anni mi è necessario fare chiarezza una volta per tutte sulle vicende della mia scultura Anguilla di Marte. Tutte le spese per la realizzazione della coda e della testa sono state interamente sostenute dalla Fondazione di Sardegna. Io ho regalato l’opera al mio paese senza prendere un solo euro. In Comune si possono visionare tutti gli atti (spererei qualcuno lo facesse). Quindi al Comune la scultura non è costata niente! Giusto le spese per la collocazione. Ho anche creato lavoro ed economia. È il caso di ricordare che dopo l’inaugurazione della coda erano imminenti le elezioni comunali e un gruppo di “persone” andò di casa in casa millantando che la scultura era costata 200.000 euro e che io avevo preso un sacco di soldi, essendo amico del sindaco. Fu un’azione indegna e disonesta, di cui ancora ci sarebbe da vergognarsi. Ma i miei compaesani (non tutti, ci mancherebbe!) credettero a quelle falsità e ancora qualcuno ci crede.

Ripeto, per me zero euro, ho fatto un regalo col desiderio di elevare culturalmente il mio paese (che, piaccia o no, possiede la scultura più famosa in Sardegna). Sapete invece quanto costò all’amministrazione vincente la statua con relativo basamento all’ingresso del paese? 120.000 euro! Avete capito bene, più della coda e della testa insieme! E non soldi della Fondazione di Sardegna, ma questa volta tutti soldi delle casse comunali. Incredibile! Quando vidi la delibera, (anche voi potete vederla), che confermava la spesa, rimasi incredulo. All’allora sindaco gli urlai nel suo ufficio cose che è meglio lasciarvi immaginare. Ho ancora stampata negli occhi la sua muta espressione.

È anche bene sapere che la santa non è mai stata riconosciuta dalla Curia come statua raffigurante Santa Giusta Martire, perché la santa al tempo del martirio aveva 14 anni e la signora, dissero in Curia, ne dimostra una quarantina. Quindi non fu benedetta e il parroco non presenziò all’inaugurazione! Insomma, non è Santa Giusta. Rappresenta una qualsiasi altra santa anche se non sappiamo quale. Non giudico artisticamente questa statua, rispetto sempre il lavoro e la passione altrui, ma, cari compaesani, se volete scagliarvi contro i soldi sperperati dal Comune in opere d’arte non venite a cercare me! Sapere certe verità può far male, ma è bene saperle.