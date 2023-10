L’estintore obbligatorio è vuoto, titolare di un bar denunciata a Villacidro.

Ieri a Villacidro i carabinieri hanno denunciato la titolare di un bar per una serie di mancanze in parte amministrative. All’esercente pubblico viene contestato di aver tenuto alle dipendenze personale addetto alla mescita senza una adeguata informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di aver omesso di adottare misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori, in quanto l’estintore obbligatorio è risultato essere vuoto, come confermato dal manometro di misurazione. Alla medesima titolare dell’esercizio commerciale sono state contestate altre violazioni amministrative: l’omesso controllo della temperatura dei frigoriferi adibiti alla conservazione degli alimenti e l’omessa comunicazione preventiva della data di assunzione di un lavoratore da parte del datore di lavoro. Presso altri due bar è stato contestato soltanto l’omesso controllo della temperatura dei frigoriferi adibiti alla conservazione di alimenti destinati alla pubblica vendita.