I controlli a Su Giudeu, nella spiaggia di Chia? Per quanto riguarda la protezione delle dune, a quanto pare, non ci sono. A dimostrarlo sono le foto spedite alla nostra redazione da un lettore: prima si vede un giovane che scende da una delle dune di sabbia con un telo da mare, successivamente un altro che tiene sottobraccio quella che sembra a tutti gli effetti una tavola per fare surf. Eppure i paletti e le delimitazioni ci sono, ben visibili. Ma superarle è un gioco da ragazzi, purtroppo.