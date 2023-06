L'estate a Quartu fa il pieno di cultura, da centro a periferia - Sardegna

Dal centro storico alla periferia con l'apertura di monumenti e siti storici per un'estate all'insegna della cultura. Quartu Sant''Elena si prepara ad ospitare un cartellone di eventi che animeranno piazze, strade e cortili ma anche i luoghi e gli edifici da sempre traino della socialità e del turismo. In attesa di conoscere nel dettaglio le varie inziaitive in programma in questi mesi, la giunta di Graziano Milia ha approvato un finanziamento di 339mila euro per spettacoli e attività culturali che saranno curati dall'associazione Enti locali e messi a bando.

Tra le sedi scelte spiccano l'ex Convento dei Cappuccini, esempio più evidente di un monumento per troppo tempo dimenticato e adesso al centro di questo fermento culturale con l'allestimento di mostre, presentazione di libri e spettacoli di vario genera, e l'ex Caserma di via Roma, con il cortile che ben si presta anche ai concerti. Sedi istituzionali che vanno ad affiancarsi alla storica casa museo di Sa Dom'e Farra, da sempre apprezzata e ora luogo di punta delle iniziative organizzate dalle associazioni folk cittadine, e ai siti storico-archeologici di Flumini: il Nuraghe Diana e la Villa Romana stanno già mostrandosi al grande pubblico con tantissime iniziative culturali organizzate in loco. Tutto il litorale trarrà ulteriore vantaggio grazie al bando delle associazioni, nel quale verrà posto come vincolo che almeno il 20% della proposta interessi i territori extraurbani.

