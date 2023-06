'L'estata di Joe, Liz&Richard' vince il Kingston film festival - Sardegna

"L'estate di Joe, Liz & Richard", scritto e diretto dal regista nuorese Sergio Naitza, produzione Karel, ha vinto, unico film italiano in concorso, il Kingston International Film Festival di Londra come miglior documentario. A Naitza i complimenti del regista Mike Newell, che insieme all'attrice Vanessa Redgrave presiede il Festival.

"Siamo fatti della stessa stoffa di cui sono fatti i sogni: e questo premio non l'avevamo nemmeno immaginato - ha dichiarato il regista sardo, che insieme a Karel ha portato avanti con determinazione la realizzazione della produzione anche nel difficile periodo pandemico - L'accoglienza davvero calorosa non solo del regista Newell e della giuria del festival, ma anche di tanti operatori e cinéphile qui a Londra, è ripagante dell'intenso impegno che abbiamo dedicato a questo film, attraverso un affiatato lavoro di squadra".

Luca Melis, che firma la fotografia, ha espresso "grande soddisfazione per questo film, che solo un mese fa era stato a Dallas, all'Usa Film Festival, e ora prosegue il suo percorso internazionale. E' la riprova che la promozione della Sardegna può passare anche per produzioni culturali come questo nostro film". Il montaggio è a cura di Rossana Cingolani, le musiche di Romeo Scaccia e le animazioni di Bruno D'Elia.

"L'estate di Joe, Liz & Richard" è il backstage del film "Boom!" (sugli schermi italiani "La scogliera dei desideri"), un'avventura 'all stars' girata a Capo Caccia, Alghero, diretta da Joseph Losey su sceneggiatura di Tennessee Williams, protagonisti i più acclamati divi del pianeta, Liz Taylor appunto con il partner di vita e di scena Richard Burton.

Locations di tutto il mondo hanno scandito la lavorazione del documentario cinquant'anni dopo sulle tracce di "Boom!". Il film è la spettacolare ricostruzione di un vero cold case della storia del cinema, uno dei più clamorosi flop al botteghino, inizialmente bocciato dalla critica e poi revisionato come un vero cult-movie dopo la riabilitazione di grandi voci del cinema del nostro tempo, primo fra tutti il celebre regista Usa John Waters.

Fonte: Ansa Sardegna