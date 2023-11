Lello Lecciso e le sue opere: omaggio alla forza e alla bellezza delle donne

In questi giorni, la cronaca ci ha purtroppo sconvolto con strazianti storie di femminicidi, compreso l’ultimo terribile caso della giovane ragazza Giulia, barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato. Questi tragici fatti hanno lasciato una profonda tristezza nel cuore di Lello Lecciso, artista pugliese di origini sarde, che ha deciso di esprimere le sue emozioni attraverso la pittura.

La donna è sempre stata al centro del lavoro di Lello, ma in questo momento, più che mai, egli sente la necessità di esaltare la bellezza femminile in tutte le sue forme, di celebrare la forza e l’unicità di ogni donna. Attraverso i suoi colori vibranti e le forme artistiche, Lello voglio rendere omaggio a tutte le donne, ricordando al mondo la loro grandezza e la loro importanza.

La mostra che si terrà presso la prestigiosa Galleria d’Arte di Viale Trieste a Cagliari sarà un’occasione per ammirare e riflettere sulle opere di Lello, che abbracciano il mondo femminile con sensibilità e maestria. Ogni dipinto sarà un invito ad ammirare la diversità e l’eccellenza che ogni donna possiede. Sarà un’esperienza emozionante, un modo per riconoscere la bellezza nel mezzo di una realtà troppo spesso straziante.

La mostra di Lello Lecciso sarà un atto di resistenza contro la violenza sulle donne. Attraverso la sua arte, Lello invita il pubblico a riflettere sulla necessità di tutelare e proteggere le donne, di promuovere una società più giusta e sicura per tutti. Attraverso la sua esaltazione della bellezza femminile, Lello desidera trasmettere un messaggio di speranza e di amore, un invito a guardare oltre le tragedie e a onorare la dignità delle donne.

Vi invitiamo a non perdere l’occasione di visitare questa straordinaria mostra nella Galleria d’Arte di Viale Trieste a Cagliari, per immergervi nell’universo artistico di Lello Lecciso e lasciare che le sue opere vi ispirino e commuovano. È un momento per unire le forze, per celebrare la bellezza e la forza delle donne e per lottare contro ogni forma di violenza e sopruso.

Unitevi a noi nel rendere omaggio alle donne e nel promuovere un futuro migliore, in cui la loro unicità sia celebrata e rispettata. Vi aspettiamo numerosi in questa straordinaria mostra che racconta la grandezza delle donne attraverso gli occhi e il cuore di Lello Lecciso.

Dal 22 al 30 novembre presso la Galleria d’Arte NOVA KAREL di Viale Trieste 59/B