Lei si prostituiva nell’auto parcheggiata in campagna, lui incassava i soldi: arrestato

Santadi

I carabinieri hanno accertato che l’uomo faceva da intermediario con i clienti

Un uomo di 58 anni, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato in flagranza di reato a Santadi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

I carabinieri lo accusano di aver fatto da intermediario tra diversi clienti e una donna di 32 anni, anche lei senza lavoro, che si prostituiva nella sua auto parcheggiata in campagna. L’uomo incassava direttamente i soldi dei clienti.

L’operazione è scattata ieri pomeriggio dopo alcune verifiche e ha impegnato i carabinieri della stazione del paese, assieme ai colleghi di Narcao.

I militari hanno documentato ciò che accadeva, anche attraverso le dichiarazioni rese dai vari clienti identificati sul posto.

Al termine della verbalizzazione, i militari hanno dichiarato l’uomo in arresto e lo hanno accompagnato nel carcere di Uta, in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Mercoledì, 19 luglio 2023