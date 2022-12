Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La legna, circa 30 quintali, è stata sequestrata (assieme alle motoseghe usate dai due boscaioli improvvisati): su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stata in seguito consegnata al Comune di Ballao – in qualità di proprietario – per la distribuzione a famiglie bisognose.

L’episodio è avvenuto il 27 dicembre nella zona di Intracquas. I due uomini sorpresi in flagrante dal personale delle Stazioni forestali di San Nicolò Gerrei e di Senorbì dovranno rispondere di furto aggravato e danneggiamento aggravato di patrimonio pubblico: reati per i quali sono previste pene sino a 6 anni di reclusione.

Fonte: Link Oristano

