Opposizione all'attacco in Consiglio regionale, dove ha contestato le proposte di legge all'ordine del giorno, lontane - dice il centrosinistra - dalle emergenze vere dei sardi. Si va dalla promozione della lingua dei segni all''istituzione della giornata regionale della donazione e del trapianto di organi sino alle discipline della raccolta e coltivazione dei tartufi e dei funghi. "Si va avanti con questi provvedimenti - sottolinea Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti - ma non si pensa alle necessità reali. La legge omnibus, cioè la variazione di bilancio, approvata il 25 ottobre dalla Giunta e non ancora 'cliccabile' e quindi disponibile, non è ancora arrivata al Consiglio regionale. A questo punto - spiega Agus, che all'inizio dei lavori ha chiesto al presidente del Consiglio, Michele Pais, se fosse arrivato il provvedimento agli uffici dell'Assemblea - possono non presentarla perché tanto non ci sono i tempi, il termine ultimo utile è il 30 novembre".

Gli fa eco Eugenio Lai, Leu-Demos-Possibile: "Questa è la legislatura degli annunci e di un presidente totalmente assente. Non si parla di costi dell'energia - chiarisce - della continuità territoriale e del lavoro, nel frattempo però si parla dell'eterno rimpasto. La legislatura è terminata da un punto di vista politico".

Il rischio che il provvedimento di variazione di bilancio da circa 70 milioni non faccia in tempo a essere approvato, deriva dal fatto che una volta trasmesso al Consiglio comincerà l'iter che prevede una fase istruttoria in commissione. L'unica possibilità di snellimento, come sottolinea Agus, è "una norma di soli tre articoli, ben precisi e mirati".

La seduta dell'aula è cominciata con le proteste dell'opposizione di centrosinistra per l'assenza di tutti i capigruppo della maggioranza e la mancanza del numero legale. Lo stesso Stefano Schirru, vice capogruppo del Psd'Az, ha sollecitato il presidente Pais a intervenire in tal senso, il quale però ha spiegato di non avere "alcun potere di polizia sui consiglieri".



