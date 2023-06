Legambiente, Sardegna Isola a "5 Vele": a Baunei mare più bello d'Italia

Sardegna da 5 Vele: conquistato l’ambito riconoscimento di Legambiente e Touring Club, la guida più attesa dell’estate. Baunei in assoluto al primo posto nella classifica generale come mare più bello d’Italia, le altre Vele vengono issate a Domus de Maria, Bosa e Cabras, con l’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l’Isola di Mal di Ventre, nella costa di nord ovest e ancora Posada, Budoni e Santa Teresa di Gallura nel tratto di litorale nord orientale. Una classifica che vede 21 località marine che hanno ottenuto il vessillo delle Cinque Vele e la Sardegna è la regione più premiata.

Baunei è la “località che da tempo ha adottato la strategia del “numero chiuso”, denominato in maniera meno “elitaria” con l’espressione “numero comodo”, ad esprimere un limite di capienza che permetta la giusta convivenza tra l’ambiente ed i fruitori dello stesso” si legge nel comunicato di Legambiente.

“Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria”.