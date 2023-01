“Il nostro è un territorio in cui la cooperazione ha un ruolo molto importante e un peso centrale in termini di fatturato e di occupati. Il benessere generato dalle cooperative”, ha sottolineato Chessa, “è distribuito su più persone, in un momento storico in cui la ricchezza è invece quasi sempre appannaggio di pochi. Inoltre, le cooperative consentono ai fruitori di questo benessere di partecipare alle decisioni e alle scelte strategiche”.

Gabriele Chessa

“Abbiamo analizzato a che punto siamo. Ci sono indici nei quali il nostro territorio va bene”, ha concluso Chessa, “altri invece segnalano alcune difficoltà. Elaboreremo il nostro documento di mandato. Tutti i settori si riuniranno per definire proposte e per sviluppare nuove progettualità”.

“C’è ancora spazio per nuova cooperazione e per aggregare quella esistente, nel solco di un percorso che mira alla sostenibilità e agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030. La crescita di questo territorio”, ha ribadito il presidente di Legacoop Oristano, “passa anche da un patto con gli altri portatori di interesse: li abbiamo invitati a percorrere questa strada insieme, rafforzando l’esistente e creando nuove opportunità”.

A Siamaggiore il congresso di Legacoop Oristano

Fonte: Link Oristano

