Lecce-Cagliari 1-1, i rossoblù si svegliano con un bel secondo tempo: Oristanio firma il pareggio. Un punto prezioso per il Cagliari che era passato in svantaggio, pareggio che consente ai ragazzi di Ranieri di superare il Verona andando al quartultimo posto, in attesa dei risultati di domani. Molti gli errori ma la squadra è stata determinata e forse il mister sta trovando il bandolo della matassa per puntare alla salvezza. Il girone di andata si chiude con soli 15 punti, ne serviranno forse altri venti per conquistare la permanenza in serie A. Oristanio il migliore davanti e autore del gol, ma grande lavoro di Petagna che ha fatto salire spesso la squadra orfana anche di Pavoletti che è rimasto in panchina.

Male Makoumbou troppo lezioso e autore di un errore nel finale che poteva costare la sconfitta, non a caso è stato subito sostituito da Ranieri. Un po’ min ombra anche Viola che ha comunque colpito una traversa su calcio d’angolo. Un Augello invece a due facce: disastroso nel primo tempo (sua la colpa nel gol leccese) e molto incisivo nella ripresa. Sotto una pioggia battente ci sono state molte occasioni da una parte e dall’altra, il Lecce ha sfiorato il raddoppio nel primo tempo ma il Cagliari aveva più gambe nella ripresa. Arriva un pareggio importante che spezza il ritmo delle sconfitte fuori casa del Cagliari, che ora dovrà continuare a fare punti nelle prossime due gare contro Bologna e Frosinone.