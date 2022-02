Si chiama “Le voci di Cagliari”, il nuovo programma in onda tre volte al giorno su Radio Casteddu: in primo piano le parole dei cittadini che raccontano le loro storie, le loro emergenze, le loro denunce. Oltre mezz’ora di microfono acceso con la gente sarda protagonista, in onda alle 10,40, alle 13,40 e ancora alle 16,40. Potete prenotare la vostra intervista al 3807476085, i nostri cronisti verranno subito da voi. Prosegue così l’espansione della prima radio all news 24 in Sardegna, con una edizione ogni ora del nostro notiziario Casteddu News e i tanti programmi di approfondimento. A cominciare da Radio Zampetta Sarda, condotto dalla nostra Manuela Scalas, l’unico programma nell’Isola dedicato alle storie e agli appelli per i nostri amici animali, cani e gatti in primis, con le interviste ai volontari e il parere degli esperti. L’informazione è un tam tam continuo: a qualsiasi ora Radio Casteddu vi informa. Anche con Italia Live, il giornale radio nazionale e regionale condotto da Sara Panarelli. Anche con “Radio Casteddu la fai tu”, ogni giorno alle 18 con Paolo Rapeanu e Gigi Garau, microfono aperto in questo caso in diretta per un’ora agli ascoltatori. Mentre Casteddu Sera, il programma di punta della nostra emittente, è il salotto quotidiano di analisi delle principali notizie del giorno.

I protagonisti di Radio Casteddu non sono infatti i virologi o gli opinionisti del calcio, ma siete voi. Il programma di maggior successo in questo primo anno è stato “A bocce ferme dopo il Cagliari”, un vero club rossoblù che si apre in diretta radio cinque minuti dopo ogni partita. La parola va ai tifosi del Cagliari e le discussioni si fanno accesissime, come è accaduto anche ieri dopo il tesissimo pareggio col Napoli e gli scontri allo stadio. E che la linea editoriale sia rendere protagonista la gente lo conferma anche Casteddu People, in onda a ripetizione nel pomeriggio del nostro palinsesto: in questo caso vengono trasmessi i vostri messaggi vocali al 3807476085, uno dopo l’altro, senza censure. Buon ascolto e grazie per la vostra partecipazione. Potete ascoltare Radio Casteddu scaricando la App sui principali store di Iphone o Android, oppure su tutte le autoradio al canale 12D del Dab, la Digital Radio.

