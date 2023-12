Le vecchie glorie del Cagliari contro quelle del Sarroch per rievocare ricordi e aneddoti

dopo una amichevole disputata sul campo da calcio, tutti a villa Siotto con Mario Brugnera, Pino Bellini, Gigi Piras, Roberto Quagliozzi, Emanuele Gattelli, Sandro Loi, Renato Copparoni, Beppe Tomasini, Marco Dasara, Alessando Zaccolo e Alessandro Cristiani. Una grande reunion rossoblù, quella di due giorni fa, in occasione della presentazione del libro dedicato proprio alle vecchie glorie scritto da Roberto Montesi. Il sindaco, Angelo Dessì, ha introdotto l’incontro illustrando ai presenti la storia di Villa Siotto.

Hanno poi accompagnato la serata i bellissimi ricordi degli ex calciatori del Cagliari Calcio che hanno avuto come allenatore Mario Tiddia: una serata, insomma, per raccontare e ricordare la storia del Cagliari Calcio del, prima calciatore, poi allenatore della squadra più importante di tutta l’Isola. Nato nel 1936 e morto a Sarroch nel 2009, il suo paese, la sua carriera è sempre stata legata al Cagliari: per oltre un decennio ha indossato i colori rossoblù, dalla retrocessione in serie C alla prima promozione in serie A e da allenatore, dopo la delusione della retrocessione in serie B, festeggiò nel 1979 il ritorno nella massima serie del campionato. Amato sia in campo che fuori, tanto che il Cagliari lo ha inserito nella sua Hall of Fame.