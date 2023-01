Le tristi similitudini di oggi col dramma della Shoah: a Cabras gli studenti riflettono

Cabras Ospite dell’evento la presidente dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna Eleonora Ninu La Giornata della Memoria come monito per non ripetere gli errori del passato: stamattina i ragazzi delle scuole di Cabras e Solanas hanno avuto l’occasione di riflettere sugli atteggiamenti che condussero al dramma della Shoah, con un parallelismo tra la società dell’epoca e quella attuale. A guidarli nella riflessione la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Ninu, presidente dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna. Attraverso un percorso sulla storia passata, gli studenti sono stati invitati a soffermarsi sulle tristi similitudini che accomunano alcuni atteggiamenti odierni a quelli di allora. “Anche quest’anno abbiamo voluto celebrare il Giorno della Memoria insieme agli studenti, per non dimenticare il passato ma analizzandolo alla luce degli avvenimenti odierni. Quanto successo il secolo scorso ci appartiene e si ripresenta in forme sempre nuove, vogliamo fare la nostra parte per donare ai giovani gli strumenti necessari per diventare adulti capaci di apprezzare la diversità”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Carlo Trincas.

L'assessore Carlo Trincas

“Ripongo la mia speranza nei ragazzi, augurando loro di non abituarsi al male ma di continuare a indignarsi ed essere disturbati da ogni forma di pregiudizio, di discriminazione, odio e razzismo. Di avere il coraggio di lottare per ciò in cui credono mantenendo la loro libertà e il potere del pensare”, ha dichiarato Eleonora Ninu. “Come presidente dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna ritengo sia importante far capire ai bambini e ai ragazzi che possono veramente fare la differenza partendo dal contrastare tutte le forme di violenza, anche quelle attuali, come il bullismo e il cyber bullismo, che hanno la stessa radice rispetto all’Olocausto, cioè l’odio”. Nella seconda parte della mattinata protagonisti gli stessi ragazzi, portando sul palco le musiche e i canti che hanno fatto da colonna sonora ai film sulla Shoah e recitando brani e poesie tratti dai testi di Anna Frank e Primo Levi. A concludere la mattinata, lo spettacolo teatrale dell’associazione culturale il Crogiuolo, “Una Bambina e basta”. La voce è quella di una bambina ebrea che, accompagnata dalla triste melodia di un’arpa, ha descritto l’abominio dell’applicazione delle leggi razziali in Italia.

Un'opera degli studenti

Presenti alla manifestazione il sindaco Andrea Abis e il dirigente scolastico Paolo Figus, che hanno aperto l’incontro con i saluti ai ragazzi, gli assessori e consiglieri dell’amministrazione comunale e il personale docente. “Abbiamo il dovere di lavorare instancabilmente affinché il ricordo non svanisca nel passaggio da una generazione all’altra. Il ruolo della scuola è fondamentale nel garantire ai più giovani la conoscenza dei fatti storici, specie quelli che hanno mutato in maniera devastante la società umana. Amministrazione comunale e istituzione scolastica camminano insieme per favorire questo percorso di crescita”, ha affermato il Consigliere delegato all’Istruzione Ferdinando Sechi. Venerdì, 27 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano