Le tristi immagini del chioscho distutto da un incendio a Torre Grande. Vigili del fuoco di nuovo al lavoro

Oristano

Stamane un sopralluogo per accertare le cause del rogo

I vigili del fuoco di Oristano sono dovuti tornare stamane a Torre Grande, dove il grande incendio divampato stanotte ha distrutto il chiosco Night & Day, sul lungomare. Intorno alle 7.30 sono entrati di nuovo in azione per alcune piccole riaccensioni tra i detriti della struttura ormai ridotta in cenere.

Danni considerevoli. Le immagini mostrano uno scenario davvero triste. La struttura del chiosco completamente distrutta, così gli arredi, l’attrezzatura, la merce che era custodita all’interno.