Le tartarughe amano la Sardegna, ennesimo nido su una spiaggia: è il turno di Arbus

Arbus – Un altro nido di Caretta caretta è stato individuato e recintato in Sardegna. Questa volta mamma tartaruga ha scelto Porto Palma, Tunaria, e a darne notizia è il vicesindaco Simone Murtas: “Auspichiamo il buon senso e il rispetto da parte dei bagnanti affinché venga mantenuto questo fragile equilibrio naturale.”. È accaduto durante la notte, l’animale è stato notato da alcune persone che, prontamente, hanno avvisato le guardie ambientali. “Le uova, che dovrebbero schiudersi tra circa due mesi, sono state adeguatamente messe in sicurezza”.

Non resta che attendere il lieto evento, quindi, per le baby tartarughe che, una volta uscite dal guscio, prenderanno la via del mare.