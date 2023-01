Terralba

Novità dal prossimo anno

Nonostante la chiusura in programma per il prossimo anno scolastico della Scuola per l’infanzia privata gestita dalle Sorelle della Misericordia, l’edificio storico di via Asilo 15 a Terralba continuerà a sentir risuonare le voci di tanti bambini. Dal Comune, infatti, la decisione di non lasciare vuoto il caseggiato, ma di trasferirci da settembre le sezioni della materna di via Neapolis, che verranno di fatto accorpate alla scolaresca della scuola paritaria delle Sorelle della Misericordia.

“La scuola delle Sorelle della Misericordia ha avuto un calo progressivo delle iscrizioni, causato soprattutto dalla crisi demografica e della natalità”, ha spiegato il sindaco di Terralba, Sandro Pili. “Perciò proseguendo un’interlocuzione iniziata un paio d’anni fa, abbiamo fatto il punto della situazione e constatato che la scolaresca della paritaria, composta da ben quattro sezioni, si sarebbe riversata negli istituti di via Neapolis e via Milano”.

“Abbiamo, però, deciso di non lasciare in disuso quel bell’edificio costruito cento anni fa proprio con lo scopo di ospitare un asilo”, ha continuato il sindaco. “Essendo una struttura molto spaziosa, dopo aver consultato i genitori, abbiamo preso la decisione di spostare le due sezioni dell’Istituto di via Neapolis in via Asilo 15, accorpandole alle sezioni della scuola delle Sorelle della Misericordia già dall’anno scolastico 2023/2024. Gli ampi spazi della struttura saranno inoltre in grado di accogliere i nuovi iscritti”.

“L’edificio di via Neapolis verrà probabilmente utilizzato in futuro per altri servizi pubblici rimanendo a disposizione della comunità”, ha concluso Pili.

Ovviamente il plesso di via Asilo 15 passerà ora sotto la gestione pubblica del Comune e dell’Istituto comprensivo.

