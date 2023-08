Le straordinarie domus de janas: tra misteri e leggende di Sardegna, ecco alcuni segreti

Oristano

Siti archeologici di grande bellezza, sono unici in tutto il mondo

Picconi di pietra contro la dura roccia. Riti ancestrali tra il fumo denso dei focolari accesi. Porte che collegavano il mondo dei vivi a quello dei morti. E leggende con protagoniste le fate, talvolta maligne con chi recava loro disturbo. A distanza di millenni le domus de janas continuano ad affascinare con la loro unicità densa di mistero.

Scavate dalle sapienti mani delle popolazioni che abitavano la Sardegna negli ultimi secoli del Neolitico (circa 3400 anni a.C.), queste tombe a “grotticella” sono diffuse in tutta l’Isola: circa 3500 o ritrovamenti.

Per la loro forma e le piccole aperture, gli antichi ipotizzarono che fossero le case delle janas, fate con fattezza di piccole donne di bell’aspetto. Gentili, dispettose o poco socievoli a seconda della leggenda, le janas custodivano grandi tesori e si dice fossero spesso responsabili della fortuna o delle disgrazie degli uomini.

Non appare strano che gli antichi avessero deciso di denominarle “domus”. “È un appellativo davvero calzante”, spiega l’archeologa e professoressa dell’Università di Sassari Anna Depalmas, impegnata nei mesi scorsi negli scavi del villaggio di Serra Linta a Sedilo . “Queste particolari tombe infatti sono delle vere e proprie riproduzioni delle case dei vivi: le abitazioni dei villaggi erano in materiali deperibili, come il legno, perciò non sono sopravvissuti al tempo fino ai giorni nostri. Le domus de janas, invece, essendo scavate nella roccia ci sono arrivate intatte e ci danno molte informazioni sui loro costruttori e la loro vita”.

Ma che struttura hanno le domus de janas? “Proprio come dovevano apparire le abitazioni nel Neolitico, presentano delle stanze, con ambienti separati. Oltre a quelle più semplici “a fornetto”, altre hanno un piccolo atrio che funge da disimpegno, collegato alla cosiddetta “anticella”, un ampio salone, dove si celebravano le cerimonie funebri. Qui si trovano i focolari, nei quali si bruciavano le offerte in onore dei defunti e ricchissime decorazioni, con travi scolpite sui soffitti e simboli, come quello ricorrente delle corna. È proprio in questo ambiente che sono presenti le false porte: non sono aperture, ma delle porte, con tanto di cornice, scolpite nella roccia. È probabile che secondo gli antichi queste potessero essere attraversate solo dai morti e precluse ai vivi, come un passaggio tra i due mondi”, spiega ancora la professoressa Depalmas. “Da questo ambiente si diramavano poi le stanzette nelle quali riposavano i defunti. Non è chiaro quale fosse il punto esatto di sepoltura, dal momento che le tombe sono state violate e riutilizzate nel corso del tempo, ma la presenza di “lettini” di pietra può lasciar supporre che i morti fossero adagiati in quel punto. Alcune domus de janas presentano anche 20 ambienti: alcuni potrebbero essere stati aggiunti nel tempo”.

Ci sono in Sardegna domus de janas addirittura affrescate. “L’arte non aveva un puro scopo di abbellimento, ma dei significati religiosi. Il rosso era predominante, poiché inteso come simbolo di rigenerazione. Tra i motivi più ricorrenti quelli a scacchiera, a spirale e a graticcio”, spiega ancora l’archeologa e docente dell’Università di Sassari Anna Deplamas. “I creatori delle tombe erano davvero raffinati: con le sole mani e pietre sono riusciti a creare delle strutture levigate e lisce, per di più decorate. Non dobbiamo pensare a cavernicoli, ma a persone vestite di tutto punto, dedite ad agricoltura e pastorizia, esponenti di comunità produttive. Nel villaggio di Serra Linta a Sedilo, sviluppato su ben 40 ettari lungo il Tirso, sono state trovate strutture di case da 300 metri quadri, distanti solo due chilometri e mezzo in linea d’aria dalle domus de janas di Ispilunca, sempre nel territorio sedilese. Alcune domus de janas trovate sull’Isola presentano addirittura tende dipinte su piccole finestre!”.