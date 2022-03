“Per l’Udc e per l’opposizione”, aggiungono gli esponenti della maggioranza, “l’interesse primario della città insieme alla sicurezza dei cittadini evidentemente viene molto dopo le questioni personali. Inaccettabile, grave e scorretto è il comportamento di chi non ha cuore i bisogni principali di Cagliari e dei suoi abitanti”.

“Il gruppo consiliare dell’Udc nel Consiglio comunale di Cagliari, insieme ai rappresentanti dell’opposizione, ha fatto mancare il numero legale durante la seduta impedendo l’approvazione della delibera che prevedeva le risorse necessarie per la nuova illuminazione nei quartieri cittadini”, attaccano in un comunicato i gruppi consiliari del Comune di Cagliari di Fratelli d’Italia, Partito Sardo d’Azione, Riformatori e Forza Italia che sostengono l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Truzzu e condannano gravemente l’episodio.

Mezza Cagliari è al buio e Truzzu va ko in consiglio comunale sulla variazione di bilancio che avrebbe consentito la sistemazione dell’illuminazione cittadina. E il centrodestra si spacca. L’Udc, in rotta con il sindaco al quale ha chiesto un nuovo assessore e la presenza in tutte le commissioni consiliari ha abbandonato l’aula. scatenando l’ira del centrodestra. “Impedisce l’approvazione della delibera. Gravissimo, anteposti interessi personali a bisogni della città”. Polemiche dopo il ko di questo pomeriggio della maggioranza di centro destra in consiglio comunale. I 4 consiglieri dello Scudo Crociato hanno lasciato l’aula, facendo venire meno il numero legale in consiglio comunale durante il voto su una variazione di bilancio: centrodestra ko e seduta sospesa.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail