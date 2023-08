Le strade della Malvasia, per scoprire le bellezze della Planargia

“Senza dubbio queste caratteristiche e l’aromaticità inconfondibili lo rendono un vino così particolare. Ma non solo: a ciò si aggiunge l’impegno che noi produttori mettiamo in tutte le fasi di lavoro e il grande apprezzamento riscontrato dai consumatori. Non dimentichiamo che la Malvasia è il vino delle grandi occasioni, come le feste, i battesimi e i matrimoni. Un po’ come la Vernaccia nell’Oristanese”.

“La Malvasia è un vino aromatico, per certi versi assimilabile al Moscato, nonostante presenti importanti differenze”, spiega Angelo Angioi, noto enologo e produttore, uno dei depositari dei saperi di questo vino. “Le sue caratteristiche dolci fanno sì che sia nato come vino da dessert”.

I più previdenti sono già al lavoro in cantina, mentre tra i filari gli acini indorano. Ci si prepara alla prossima vendemmia, alla vendemmia della Malvasia, il vino tipico delle colline e delle vallate di Planargia . Un vino nobile, come si dice, simbolo di un territorio che sposa il mare e il monte, che custodisce grandi tradizioni.

“Bosa offre numerose occasioni per degustare la malvasia e i suoi prodotti gastronomici”, ha spiegato il sindaco di Bosa Pier Franco Casula. “A settembre la città ospiterà “Bollicine & Friends”, che segue l’immancabile appuntamento di Calici di Stelle in agosto. Sempre in questo mese estivo, precisamente il 17 agosto, proponiamo “ Attoppa a camasinu !”, un percorso enogastronomico curato dalla Pro loco annaffiato dalla malvasia locale. Anche a Carnevale questo particolare vino torna protagonista con la Festa delle Cantine , inserita nel sabato del Carrasegare ‘osincu”

“Purtroppo la pandemia ha portato a un rallentamento delle nostre attività, ma ogni anno organizziamo la Giornata della Malvasia, inserita nel calendario di Primavera nei borghi nel Cuore della Sardegna”, racconta ancora l’enologo Angelo Angioi. “Poi naturalmente ci sono le partecipazioni al Bosa Wine Festival e a Calici di Stelle . In ogni caso la nostra attività è basata sulla collaborazione con gli operatori del settore, in particolare i ristoratori, per promuovere al meglio i prodotti del territorio”.

Non molto distante, si trova Suni , che si sviluppa intorno alla chiesa di San Pancrazio, festeggiato a metà maggio dalla comunità con un’ardia e dei festeggiamenti in piazza. Vicino alla chiesa si può visitare la Casa-museo Tiu Virgiliu , testimonianza della cultura popolare con i suoi oltre mille oggetti. Tinnura e Flussio sono unite indissolubilmente da un’antica arte: quella dell’intreccio dei cestini in asfodelo, canna e salice. Tinnura si distingue per i suoi suggestivi murale, che la rendono una galleria a cielo aperto, mentre a Flussio è possibile rivivere l’antica raccolta degli asfodeli con “Tirende isciareu” , carico di tradizione e saggezza popolare.

Contornata da fertili colline, Modolo è un piccolissimo centro famoso non solo per la sua produzione vitivinicola, ma anche per quella di ciliegie e la presenza di ulivi secolari, che donano al paesaggio dei panorami pittoreschi. Il principale monumento del paese è la parrocchiale di Sant’Andrea apostolo, fondata dai monaci bizantini.

A dieci chilometri dalla città del corallo sorge Tresnuraghes , stazione di sosta del Trenino Verde , che deve il suo nome alla presenza di tre nuraghi nel suo territorio, di cui due ormai scomparsi e uno in ruderi. Dirigendosi verso la chiesa campestre di San Marco è possibile ammirare una tomba dei giganti, varie domus de Janas e un dolmen in località “Foghe, su Ju Malmuradu”. Tresnuraghes non è solo terra, ma anche mare: Porto Alabe con il suo piccolo borgo spesso sommerso dalle mareggiate in inverno, stupisce con le sue acque cristalline.

Sette paesi ricchi di storia, tradizione e angoli suggestivi. Si parte da Bosa , città dei colori, dominata dal castello Malaspina : dall’alto del colle Serravalle, sul quale è arroccato, si potrà ammirare il Ponte Vecchio sul Temo, unico fiume navigabile della Sardegna: con il suo mormorio fino alle antiche concerie, che ricordano centralità del borgo nella produzione nazionale di pellame con l’unicità del Museo delle Conce . Oltre che per le bellezze dei suoi scorci, Bosa è famosa per il suo irriverente Carnevale, il Karrasegare ‘osincu, con la tradizionale maschera in nero de “ S’Attittidu ” e “ Chilchende a Giolzi Moro ”, vestita di bianco.

La Malvasia non è solo un vino, è un territorio affascinante. C’è chi lo paragona al Chianti e a buona ragione. Scendendo dai tornanti tra Tresnuraghes , Magomadas e Modolo sino ad affacciarsi sul mare di Bosa , distese di filari mostrano una verde campagna e- inframezzandosi agli oliveti secolari – un incantevole panorama. Non è un caso che sia nata addirittura la Strada della Malvasia. “È la prima strada del vino esistente in Sardegna, è stata creata nel 2002 con tanto di decreto del Ministero dell’Agricoltura”, racconta ancora l’enologo Angelo Angioi. “La Strada tocca sette centri: Bosa , Modolo , Suni , Flussio , Tinnura , Magomadas e Tresnuraghes ”.

Ma quali gli abbinamenti della Malvasia ? “Il vino dolce è ideale per tutti i tipi di dessert, mentre il passito è adatto con dolci, formaggi molli ed erborinati”, risponde ancora l’enologo e produttore Angelo Angioi. “La riserva presenta abbinamenti più difficili, poiché si tratta di vino da meditazione da gustare da solo: si può abbinare magari agli amaretti o al cioccolato fondente, ma anche, perché no, a un buon sigaro”.

Per anni ha guidato il Comune di Bosa ricoprendo l’incarico più alto, quello di sindaco. Augusto Brigas è un affermato professionista che ha lavorato come ingegnere. Ma la sua passione è un’altra, la sua vigna, dove produce la Malvasia . Sulle colline che quasi si affacciano sul mare di Bosa, custodisce uno dei preziosi vigneti della zona. Negli anni scorsi ha introdotto anche una particolare tecnica di potatura della vite. Ha fatto arrivare dalla penisola un esperto e organizzato un momento di formazione per i viticoltori locali. Imbottiglia la sua malvasia con un’etichetta che richiama il suo vigneto: la offre all’assaggio degli amici. Come lui, altri dedicano infinita passione alle cure di questo vitigno. Sono professionisti, pubblici dipendenti, operatori del settore commerciale. Viticoltori dalle provenienze lavorative e sociali le più disparate. A Tresnuraghes qualcuno conserva ancora la bottiglia donata dal vecchio medico condotto, Antonio Lendini. Risale a una quarantina d’anni fa. L’etichetta recita: “Imbottigliato per sé e per gli amici”. Prosit.

Non è tuttavia solamente la Planargia a produrre questo particolare nettare: insieme alla Malvasia Bosa DOC, spicca la Cagliari DOC, coltivata nelle distese del Campidano della zona del capoluogo. Dai colori più tenui rispetto alla sorella bosana, la Malvasia di Cagliari presenta delle note più fruttate, vicina ai vini liquorosi, ai sapori del miele, le erbe e i profumi più floreali.

“Nel Campidano del sud è la Malvasia di Cagliari a fare da padrona, presente per esempio nei territori di Sinnai e Dolianova “, ha illustrato Angelo Angioi. “Anche la zona dell’alto Oristanese presenta delle zone di produzione, seppur in minore quantità produzioni di Lunamatrona , Collinas e la Marmilla, ricca di colline calcaree che crea un microclima idoneo”.

Restando nel Sud dell’Isola, è Settimo San Pietro uno dei centri più affezionato a questo vino da festa, tanto che da undici anni ospita la “Festa della Malvasia “, uno degli appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati delle degustazioni. Ad arricchire la manifestazione, la “Gara delle Malvasie”, che vede protagonisti i produttori del territorio in sfida per decretare il miglior vino dell’anno.

[In collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna]