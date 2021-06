Le spiagge più belle della Sardegna nei brick del Latte Arborea: c’è anche Is Arutas La perla del Sinis è stata scelta insieme a Punta Molentis e Cala Goloritzé. Edizione limitata distribuita in tutta Italia

La strategia . Al centro della strategia del Gruppo Arborea c’è la volontà di emozionare il consumatore aprendo una finestra sulla Sardegna, senza però stravolgere la distintività del prodotto a scaffale. Il brick infatti rimane intatto nei colori e nell’impostazione ma è arricchito dalle immagini che ritraggono alcune tra le località della Sardegna più apprezzate. “Unico come la nostra terra” è lo slogan della campagna che rappresenta in sintesi la relazione tra la Cooperativa e l’Isola dov’è nata, riaffermando l’orgoglio dei 200 soci e la volontà di sostenere l’Isola durante la stagione estiva appena iniziata. #unicocomelanostraterra è anche l’hashtag ufficiale della strategia di comunicazione che supporterà alcuni dei lanci 2021 della cooperativa lattiero casearia, tra cui quello della limited edition.

Edizione limitata . Da giovedì 1 luglio, in edizione limitata con 13 milioni di confezioni distribuite in tutta Italia nelle principali insegne della grande distribuzione, il brick sarà arricchito dall’immagine di tre tra le più belle e iconiche spiagge sarde: Punta Molentis a Villasimius, Is Arutas sul litorale di Cabras, e Cala Goloritzé nella costa di Baunei. Grazie ad un QR code, poi, la confezione si trasforma in un ulteriore strumento di comunicazione rimandando a una pagina del sito web Arborea che promuove altre suggestive mete balneari dell’Isola.

Fonte: Link Oristano

