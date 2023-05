Le spiagge di Pula si fanno belle e si preparano alla stagione estiva: con largo anticipo sono partiti i lavori di pulizia. Posizionati anche i raccoglitori dei rifiuti e presto saranno attrezzate le aree riservate ai fumatori.

“La bella stagione è ormai alle porte e vogliamo garantire ai cittadini e ai turisti che scelgono la nostra cittadina per le loro vacanze una spiaggia pulita e accogliente” spiega la vicesindaca Elisabetta Loi. Oltre alla pulizia degli arenili e delle aree pubbliche adiacenti, sono stati collocati i contenitori per l’immondizia e presto verranno installate le passerelle per semplificare l’accesso al mare. Una stagione che si preannuncia “calda” sotto ogni punto di vista: le prove generali del primo maggio con la festa in onore di Sant’Efiso, che ha richiamato migliaia di persone, hanno dato ufficialmente il via alle settimane in cui i primi flussi di turisti iniziano a giungere in paese e che aumenteranno per tutti i mesi estivi. Meglio non farsi cogliere impreparati, quindi, e rendere ancor più attrattive le località balneari del territorio.