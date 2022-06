Le scuole dell’infanzia di via Canelles e via Raffaello Sanzio intitolate a due illustri cagliaritane

Sono state intitolate nella mattina di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, a due illustri donne che si sono distinte in città, due scuole dell’infanzia di Cagliari. Si tratta della scuola di via Canelles e di quella di via Raffaello Sanzio che, fino ad ora identificate esclusivamente per la loro collocazione, sono state rispettivamente intitolate a Elodia Macis e a Maria Teresa Atzori.

Alle due cerimonie ha preso parte l’Assessora all’Istruzione del Comune di Cagliari, Marina Adamo, affiancata dalla sua Dirigente Manuela Atzeni e dalla Presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità, Stefania Loi.

“Sposiamo con grande piacere questa iniziativa che ci permette – ha spiegato l’Assessora Adamo – di dare continuità al lavoro fatto dall’Assessora Rita Dedola che mi ha preceduto. In un contesto di pari opportunità, ci sembrava un ottimo segnale quello di dare lustro ad alcune donne che si sono distinte nei rispettivi campi. Fino ad ora le scuole erano legate al nome della via ma ora abbiamo voluto intitolarle ad alcune donne che sempre nell’ambito scolastico hanno lasciato un segno”.

L’idea era nata grazie ad una mozione presentata dalla Commissione Pari Opportunità che si era prodigata per l’attuazione del programma “Cagliari al femminile”, mirato a valorizzare le donne che hanno contribuito a dare lustro alla città con la loro attività. Strade, scuole, ma non solo. L’idea è quella di procedere con una serie di iniziative che possano ricordare chi attualmente non riceve i giusti riconoscimenti.

“La Commissione ha insistito parecchio perché si arrivasse a questo risultato e ora passiamo, dopo la fase di approvazione e la nascita della guida “Cagliari al femminile” alla parte pratica. Queste due scuole che oggi andiamo ad intitolare sono un primo passo verso la completa attuazione del progetto che abbiamo voluto con la nostra mozione”.

Le due donne individuate dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione per l’intitolazione delle due scuole, si sono distinte in modo particolare per studi e attività in campo pedagogico.

Si tratta di Maria Teresa Atzori, nata a Gergei nel 1896 e morta a Cagliari nel 2000, insegnante di pedagogia e poi docente di glottologia all’Università di Cagliari. Per cinque consiliature è stata anche consigliera comunale. A Maria Teresa Atzori è stata intitolata la scuola di Via Raffaello Sanzio.

Sarà invece Elodia Macis a dare il nome alla scuola nella Via Canelles, in Castello. Nata a Cagliari nel 1902 (e deceduta in città nel 1980), la signora Macis è stata un’insegnante elementare molto impegnata e ha ricoperto la carica di consigliera regionale per diverse consiliature.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni per la parità di genere promosse dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. Con la mozione per la promozione di iniziative incentrate su donne cagliaritane che si sono distinte per capacità e competenza, tra le tante personalità di spicco individuate, compaiono anche le due donne scelte per dare un’intitolazione alle scuole dell’infanzia comunali.