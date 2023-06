Le scuole cagliaritane in grande evidenza al Trofeo Scacchi Scuola 2023: ecco tutti i nomi dei baby campioni.

Quasi 1.500 giocatori suddivisi in 290 squadre con un giro complesso di 4.000 presenze tra ragazzi in competizione, accompagnatori, genitori e istruttori a darsi battaglia nella fase nazionale dei campionati studenteschi di scacchi, il Trofeo Scacchi Scuola.

E a fare bella figura sono stati i ragazzi di Cagliari che, con le 7 scuole in gara (Alberti, Dettori, Euclide, Giovanni Lilliu, Pacinotti, Salesiani & Infanzia Lieta, Via Stoccolma, hanno dato un grande contributo al terzo piazzamento della Sardegna nella, presente con 24 squadre, classifica per regioni.

Questa mattina, giovedì 8 giugno 2023, i protagonisti di questa avventura, accompagnati dall’ istruttore e Maestro Isacco Ibba, sono stati ricevuti in Municipio dal Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu che, affiancato dal Presidente del Consiglio Consiglio Comunale, Edoardo Tocco e dall’Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, ha voluto complimentarsi con gli studenti.

“Mi sembrava bello e doveroso – ha commentato il Sindaco nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di via Roma – avervi ospiti qui perché avete portato in alto il nome di Cagliari nella competizione di Montesilvano. Abbiamo seguito a distanza le vostre gare e siamo felici per i risultai che avete raggiunto con capacità, concentrazione, tenacia e tecnica. Magari in futuro potremo provare a organizzare una tappa di questi campionati proprio nella nostra città”.

Ai complimenti del primo cittadino si sono uniti anche Edoardo Tocco e Alessandro Sorgia.

Ottimo il piazzamento della Direzione Didattica “Giovanni Lilliu” che si è classificata prima nella primaria maschile/mista mentre le bambine sono arrivate al quinto posto. L’Infanzia Lieta della Scuola Salesiana, alla sua prima esperienza, si è classificata terza sia nella primaria femminile che in quella primaria maschile/mista.

I cagliaritani Giacomo Ponticelli e Raffaele Murrau si sono classificati, rispettivamente, migliore seconda scacchiera nella primaria maschile/mista e migliore quarta scacchiera sempre nella primaria maschile/mista.

Alla fine dell’incontro, durante il quale alcuni dei protagonisti hanno voluto raccontare la loro esperienza, il Sindaco Paolo Truzzu ha consegnato a tutti gli studenti una pergamena ricordo.

Questi i numeri e i protagonisti della competizione:

Numero squadre partecipanti: 290

Numero giocatori totali: 1485

Numero giocatori attivi (senza contare le riserve): 1160

Numero squadre sarde: 24

Numero squadre del comune di Cagliari: 11

Numero Istituzioni Scolastiche del comune di Cagliari: 7

In ordine alfabetico:

· Alberti

· Dettori

· Euclide

· Giovanni Lilliu – (1° classificata nella primaria maschile/mista)

· Pacinotti

· Salesiani & Infanzia Lieta – (3° classificata nella primaria maschile/mista e femminile)

· Via Stoccolma

Componenti squadra vincitrice (D.D.G. Lilliu, plesso di Via Caboni):

In ordine di scacchiera:

· Porcedda Filippo

· Ponticelli Giacomo

· Puzzoni Gabriele

· Cabras Sanna Ruben Federico

· Reyes Kean

· Tavella Luca

Componenti squadre terze classificate (Infanzia Lieta)

In ordine di scacchiera (femminile)

· D’Andria Camilla

· Salis Valentina

· Pintore Sofia

· Onnis Dafne

· Garbarino Margherita

· Garbarino Anna

In ordine di scacchiera (maschile/mista)

· Vallascas Gabriel

· Garbarino Carlo

· Trincas Davide

· Murrau Raffaele

· Sulis Enrico

· Sulis Lorenzo

Premiati come migliori scacchiere del torneo (per il comune di Cagliari):

· Murrau Raffaele: miglior quarta scacchiera nella primaria maschile/mista

· Ponticelli Giacomo: miglior seconda scacchiera nella primaria maschile/mista

Altri risultati di rilievo per la Sardegna:

· Secondo posto nella secondaria di secondo grado femminile per la scuola Deffenu di Olbia

· Migliore prima scacchiera nella secondaria di primo grado femminile per Agata Mannu della scuola di Villaputzu & San Vito

· Terzo posto per la Sardegna nella classifica assoluta per regioni