Prestigioso appuntamento internazionale per le ragazze del tamburello della Aeden Santa Giusta, che a Florensac, in Francia meridionale, saranno impegnata nelle fasi finali della Coppa Europa Indoor per club.

Questa sarà la 29ª edizione dell’importante manifestazione. La Aeden Santa Giusta, iscritta al campionato femminile di Serie A, ha strappato il biglietto per Florensac grazie alla vittoria della Spring League, conquistata lo scorso giugno.

Saranno nove le squadre che si contenderanno la vittoria della Coppa Europa Indoor. La Aeden è stata inserita nel girone A, insieme alle tedesche del Lipsia e alle francesi del Paulhan. Nel girone B ci sono il Nave San Rocco, le francesi del Les Pennes e le tedesche del VFB Fallersleben, mentre nel girone C Roma sfiderà le tedesche del Lobtau di Dresda e le transalpine del Poussan.

Il via delle gare nella mattinata di domani, venerdì 9 dicembre con la fase di qualificazione. Sabato 10 – come si legge sul sito della Fipt – spazio ai quarti di finale e alle prime gare per le classificazioni di rincalzo, e domenica 11 gran finale nel pomeriggio con le due sfide per la conquista della rassegna continentale: alle 15 la finale femminile, a seguire quella maschile.

Giovedì, 8 dicembre 2022

