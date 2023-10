Le quattro meraviglie di Radio Zampetta Sarda cercano casa

LE QUATTRO MERAVIGLIE DI RADIO ZAMPETTA CERCANO CASA. Vi presentiamo l’ ultimo recupero, quattro micro micini di circa 35 giorni che abbiamo deciso di chiamare “Le quattro meraviglie di radio zampetta.” Sono bellissimi , dal vivo ancora di più, dall’ indole buona li possiamo definire degli angioletti. Sono stati recuperati da un nucleo di gatti a Selargius infestati dalle pulci, li abbiamo trattati con gli antiparassitari e attualmente sono sotto terapia antibiotica, ma stanno bene. Saranno pronti per andare in adozione a breve, potete contattare la redazione per prenotare l’ adozione al 348 0941 632. Solo adozioni responsabili che garantiscano una vita in sicurezza.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

Fonte: Casteddu on line