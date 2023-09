Le preghiere ad Allah, la terra sopra la bara e il malore: così Omar Zaher al funerale della figlia Najibe

È riuscito ad arrivare davanti alla bara della figlia, già adagiata in fondo al fosso, solo grazie al supporto, nel vero senso della parola, degli altir parenti e degli amici. Omar Zaher, il padre di Najibe, morta nel terribile schianto di viale Marconi a Cagliari insieme ad altri tre giovani, ha avuto la forza di recitare una breve preghiera, invocando più volte Allah, vicino alla moglie. Poi ha preso qualche pugnetto di terreno misto a sassolini e l’ha gettato sulla bara bianca, continuando a pregare. Viso pallidissimo, Zaher è ancora visibilmente choccato per la tragica morte della figlia. Subito dopo il malore: portato all’ombra, dopo aver passato quasi venti minuti sdraiato per terra con le gambe sorrette da due amici, Omar Zaher è riuscito a sedersi su una sedia in plastica portata di corsa da altri partecipanti al funerale.