Le povertà fanno paura e la Caritas in Sardegna fatica a trovare nuovi volontari

Oristano

Oggi convegno regionale in Cattedrale a Oristano

Di fronte alle povertà che continuano a crescere, il mondo della solidarietà è in sofferenza anche in Sardegna, anche per via della difficoltà a coinvolgere nuovi volontari. È il quadro tracciato oggi a Oristano nel corso del convegno regionale “Non distogliere lo sguardo dal povero”, organizzato dalla Delegazione Caritas Sardegna.

Quella ospitata nella cattedrale di Santa Maria Assunta è la tredicesima tavola rotonda regionale delle Caritas parrocchiali e del volontariato ecclesiale di promozione della carità.

“Il volontariato soffre”, ha ammesso il delegato regionale Caritas Sardegna, don Marco Statzu, “ma voglio sottolineare un aspetto: i volontari che operano nelle nostre Caritas parrocchiali e diocesane sono persone che si formano, studiano e si preparano. Oggi le povertà sono molteplici. Non ci si ferma al dar da mangiare nel senso stretto. Il compito della Caritas è quello di operare affinché le persone aiutate possano diventare autonome”.

A Oristano si sono ritrovati gli operatori di tutta la Sardegna, per condividere un percorso di conoscenza e formazione. Tra gli obiettivi di cui si è parlato c’è l’imparare a essere lungimiranti e a non fare semplice assistenzialismo, ma piuttosto sensibilizzare l’intera società sui temi della povertà, del disagio, dell’emarginazione.

A dare il benvenuto ai delegati giunti in città da tutta l’isola è stato l’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni. Ha partecipato al convegno anche il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna.

La giornata proseguirà fino alle 17 con testimonianze e lavori di gruppo.