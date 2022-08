Santu Lussurgiu

Attesi 70 cavalieri. Due giorni con visite guidate, prodotti tipici e musica



In attesa del ritorno delle suggestive discese di Sa Carrela ‘e nanti, rinviate al prossimo Carnevale a causa della normativa anti Covid, le pariglie della tradizionale corsa di Santu Lussurgiu si preparano per un evento estivo nella cornice del giardino storico di San Leonardo de Siete Fuentes. L’incontro con i cavalieri si rinnoverà sabato prossimo – 6 agosto – dalle 17, in occasione di una due giorni organizzata dal Comune di Santu Lussurgiu, dall’associazione cavalieri “Sa Carrela ‘e nanti”, dalla Pro loco lussurgese, insieme al Ceas locale e al centro commerciale naturale Bantzigallelle.

“Parezas de Sa Carrela ‘e nanti”, questo il nome della manifestazione, proporrà due ricche giornate di eventi nella piccola borgata di San Leonardo. Si inizierà la mattina di sabato alle 11:30, con il laboratorio di approfondimento sulle tecniche della mascalcia, a cura dell’associazione dei cavalieri, con i professionisti maniscalchi.

Alle 12, il centro commerciale naturale Bantzigallelle aprirà uno stand con una mostra mercato delle produzioni tipiche.

Le attività proseguiranno il pomeriggio dalle 14 alle 17, con le visite guidate della borgata, del giardino storico e della chiesa di San Leonardo a cura dei volontari del Ceas di Santu Lussurgiu “Don Deodato Meloni”. Per maggiori informazioni, si può contattare il numero 347.7815664.

Dalle 17 alle 20, appuntamento con le “Parezas de Sa Carrela ‘e nanti” il giardino di San Leonardo: sono attesi circa 70 cavalieri, provenienti da Santu Lussurgiu e dai paesi vicini. Fine serata in musica con il concerto di Maria Luisa Congiu, dalle 22.

Domenica 7 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 proseguiranno le visite guidate del borgo, del giardino e della chiesa di San Leonardo, sempre con i volontari del Ceas. Alle 11 uno spettacolo di animazione per bambini con giochi gonfiabili, che si ripeterà alle 16 con palloncini e zucchero filato.

“Le pariglie saranno un momento di celebrazioni delle tradizioni equestri, una testa di ponte di un evento identitario della comunità, in attesa del Carnevale che speriamo che si possa ritrovare l’anno prossimo”, commenta Diego Loi, sindaco di Santu Lussugiu. “Invito i turisti e la popolazione non solo di Santu Lussurgiu e dell’Oristanese ma anche di tutta la Sardegna a venire a trovarci. Sarà una bella giornata molto intensa, in una bella località con acqua fresca. Una giornata lontana dalla calura estiva”.

Lunedì 1° agosto 2022