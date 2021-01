Le opposizioni alla Giunta: “Basta precariato per i lavoratori ex Aras”

Una mozione unitaria in Consiglio regionale sollecita le assunzioni per i 252 dipendenti

“La situazione in cui versano i 252 ex lavoratori Aras oggi rimasti senza lavoro è il risultato di tutte le scelte caratterizzate dall’immobilismo compiute finora da questo governo regionale. Oggi siamo qui per denunciare quanto accaduto con l’approvazione della legge del 28 dicembre scorso, con cui, di fatto, è stato ufficializzato il precariato per questi lavoratori che hanno prestato servizio a favore della comunità per oltre trent’anni. È inaccettabile che dopo la legge 47 del 2018, che ne prevedeva l’assunzione, oggi si possa decretare una condizione di precariato con modalità a dir poco vergognose”.

Così la consigliera regionale del M5S Desirè Manca stamane ha presentato la mozione (di cui è prima firmataria) con la quale da tutte le forze di opposizione chiedono al presidente della Regione, all’assessora all’Agricoltura e all’assessora agli Affari generali di mettere immediatamente in atto le azioni necessarie ad assicurare la continuità lavorativa al personale ex-Aras e quindi garantire l’erogazione dei servizi al mondo agro-pastorale.

“La Giunta regionale ha deliberatamente lavorato perché si creasse questa situazione”, ha proseguito il consigliere Gianfranco Satta (Progressisti), “a iniziare dalle debolissime deduzioni presentate dalla Regione al TAR in difesa del bando per la stabilizzazione dei dipendenti Aras. Sono lavoratori importanti per un settore strategico che avrebbero meritato e meritano un’attenzione particolare”.

Il ragionamento si allarga a Laore e al continuo ricorso ai commissari da parte del presidente della Regione. “Con Laore, risultano a oggi commissariati una quindicina di enti, e sono commissariate le Asl”, ha detto Francesco Agus (Progressisti). “Quello del presidente Solinas è un metodo di governo che crea danni all’intera macchina amministrativa e quindi all’operato della Regione, che dovrebbe essere al servizio dei cittadini e non delle dinamiche politiche interne alla maggioranza”.

“Sulle nomine dei commissari il presidente si sta caratterizzando per il peggio del peggio”, ha osservato Massimo Zedda. “È inaccettabile che all’esterno ma anche all’interno della Regione non conti il merito ma passi il messaggio che sia premiato un ex dirigente dell’amministrazione pubblica, oggi in pensione, tra l’altro condannato nel 2018 a un anno per abuso d’ufficio nello svolgimento di un ruolo pubblico”.