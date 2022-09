Le opere di Zia Veronica nelle case e nelle strade di Zeddiani. Comunità unita da arte e tradizioni

Zeddiani Tra sabato e domenica un convegno e la mostra dei lavori dell’artista naïf Un fine settimana a Zeddiani con “Zia Veronica: la mia Sardegna”, la terza edizione della mostra diffusa in omaggio all’artista naïve Veronica Serra, conosciuta e apprezzata in tutta la Sardegna appunto come Zia Veronica. Si svolgerà domenica prossima, 11 settembre, per le vie e le case del paese, coinvolgendo anche quest’anno gran parte della comunità . Saranno circa 300 le opere di Zia Veronica esposte per tutta Zeddiani, dai dipinti su masonite e tela, sughero e tavola, alle statue, zucche e tegole abilmente decorate. Sarà una giornata molto intensa, che inizierà la mattina, fino a proseguire la sera con le visite guidate e l’intrattenimento musicale. Per il paese un’occasione per vestirsi a festa, pronto ad accogliere i cittadini e i visitatori. La rassegna sarà introdotta dal convegno “Zia Veronica e il fenomeno del collezionismo regionale”, in programma sabato 10 settembre, alle 18. La prima parte dell’incontro, intitolata “Fare arte a Zeddiani”, avrà come protagonisti gli artisti e artigiani locali, mentre la seconda parte, da cui prende il nome il convegno, sarà dedicata alla presentazione del nuovo catalogo delle opere di Zia Veronica e alla fortuna dell’artista sarda a livello regionale e nazionale. Il 10 settembre, i numerosi collezionisti zeddianesi mostreranno ai visitatori le opere di Zia Veronica di loro proprietà. In tanti apriranno le loro case, altri esporranno nei quattro spazi comuni allestiti all’interno del paese, mentre la collezione civica verrà esposta nella Casa comunale. Come lo scorso anno, saranno visitabili anche le mostre e le esposizioni degli artisti e artigiani zeddianesi e dell’associazione artistica locale. Ci sarà spazio anche agli spettacoli di musica folk e musica contemporanea, che si alterneranno nelle piazze del paese. Diverse, infine, le attività previste a cura della biblioteca comunale, della ludoteca e del centro di aggregazione sociale.

La cottura delle zippole, di Zia Veronica

L’arte spontanea di Zia Veronica, caratterizzata da un’ingenuità poeticamente naïve e da una purezza d’animo che non conosce il peccato, il male, e quindi non lo può raffigurare, si traduce nella rappresentazione degli aspetti rassicuranti del vissuto, dei momenti di felicità o serenità in cui acquistano centralità la cultura e i valori “giusti” della tradizione, che rinsaldano i legami della comunità. Le sue opere uniscono il concetto di bellezza a quello di bontà, giustizia e virtù e sono espressione dei valori fondamentali del rispetto e della solidarietà del mondo agro-pastorale e dei valori sacri di una fede, conservata in seno alla propria famiglia, che si traducono all’esterno nella generosità di donare se stessa attraverso le sue creazioni e nell’augurio di felicità e abbondanza rivolto a tutta la “sua” comunità. Le numerose segnalazioni, pervenute successivamente all’evento dello scorso anno, hanno portato alla scoperta di un cospicuo nucleo di lavori che Zia Veronica realizzò a partire dagli anni Settanta e che si trovano sparsi in tutta la Sardegna, sempre aventi come tema gli usi e i costumi della tradizione isolana. Quest’anno ci saranno anche queste collezioni, una parte delle quali verrà ospitata nei locali dell’ex Montegranatico: insieme al nuovo catalogo, evidenzieranno il legame dell’artista con la sua terra, che non coincide più solo con il suo paese natale, ma è l’intera Sardegna.

La raccolta delle olive, opera di zia Veronica

Tangibile il fermento per i preparativi, che ancora una volta coinvolgono, in maniera trasversale, tutti i cittadini: dal Comune alle associazioni, adeguatamente supportati da una direzione artistica qualificata e professionale, dalle attività commerciali agli artisti, artigiani, hobbisti e comuni cittadini che, in varie forme, saranno parte attiva di un evento da non perdere. Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, dal sindaco Claudio Pinna e dall’assessora alla Cultura Cristina Dessì, si avvale della preziosa collaborazione della Pro loco e del suo presidente Antonello Zireddu, che hanno affidato la direzione artistica ai critici d’arte Flaminia Fanari e Paolo Sirena. Martedì 6 settembre 2022

