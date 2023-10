Le note dello storico fortepiano "Schott" rivivono al Conservatorio di Cagliari

Un importante, certosino lavoro di acquisizione, restauro e valorizzazione per restituire al pubblico il fascino di sonorità nobili e antiche.

Domani, martedì 10 ottobre, alle 18 nella sala “Franco Oppo” del Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari, in piazza Porrino 1, si terrà il concerto di inaugurazione dello storico fortepiano “Maximilian Schott”, fabbricato a Vienna nel 1835, restaurato per volontà del Conservatorio di Cagliari dal prestigioso Laboratorio del restauro dei pianoforti antichi di Firenze.

Si tratta del secondo evento in cartellone per le “Settimane degli strumenti antichi”, ciclo di seminari, laboratori e concerti delle classi di Organo, Pianoforte storico, Traversiere, Clavicembalo, Violino barocco del Conservatorio di Cagliari, in programma fino al 27 ottobre.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di:

Sonata in mi maggiore op. 109, di Ludwig van Beethoven;

Sonata Fantasia op. 78 D 894, di Franz Schubert;

Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani op. 103 D 940, di Franz Schubert.

Ad esibirsi sul palco saranno gli allievi Michelangelo Congiu, Noemi Mulas, Ilaria Lotto ed Elisabetta Patti.



Il giorno seguente, mercoledì 11 ottobre, alle ore 16 nell’Aula di Tastiere storiche del Conservatorio, il M° Francesco Giammarco terrà un seminario sul tema “Interpretare Mozart al fortepiano. Ornamentazione ed articolazione nei trattati di fine Settecento”.