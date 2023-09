Le mitiche Fiat 500 in passerella a San Gavino Monreale

Si e’ tenuto domenica 24 Settembre , a San Gavino Monreale , il “21° Raduno per Fiat 500 e derivate”. L’ evento , organizzato dal ” Fiat 500 Club Italia Coordinamento del Medio Campidano “, ha visto la partecipazione di numerose auto provenienti da svariate località dell’isola e la presenza di equipaggi provenienti da Alghero , Cagliari , Guspini , Iglesias , Monserrato , Musei, Oristano , Sanluri , Sestu , Uta . Settanta le autovetture accreditate , tantissime e coloratissime le Fiat 500 ma anche splendidi esemplari di Fiat 500 Giardiniera e Autobianchi Bianchina Cabriolet . A partire dalle ore 9,00 c’e stata la Concentrazione e l’ esposizione degli autoveicoli nella centralissima Via Roma che ha suscitato l’ entusiasmo e l’ ammirazione dei tantissimi visitatori intervenuti all’ evento . Nella tarda mattinata le auto sono partite in corteo per dirigersi in Localita’ Santa Maria Acquas per visitare le antiche Terme Romane .

Successivamente e’ stato offerto un aperitivo ai partecipanti ed a seguire il ritorno del corteo delle autovetture verso San Gavino Monreale . Durante gli spostamenti e’ stato possibile ammirare gli splendidi Murales che impreziosiscono l’ abitato e che ogni anno attirano migliaia di turisti dalla Sardegna e dalla Penisola . Un pranzo conviviale ha poi accompagnato il trascorrere delle ore per i partecipanti in un atmosfera di simpatia e cordialita’. Notevole e’ stato l’ impegno per gli organizzatori e per il fiduciario del Coordinamento del Medio Campidano ” Gianni Carbini ” , che hanno regalato a tutti una giornata indimenticabile all’insegna della passione per le auto d’ epoca e la tradizione del territorio .

GIUSEPPE TAMPONI