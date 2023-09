"Le Mille Bolle Magiche": al Teatro Doglio la versione italiana del celebre "Gazillion Bubble Show"

Preparati a vivere un’esperienza unica e spettacolare al Teatro Doglio il 21 ottobre.

“Le Mille Bolle Magiche” è uno show creativo, dinamico e divertente che farà brillare gli occhi di tutta la famiglia. Bolle di sapone di forme e colori straordinari prenderanno vita davanti ai tuoi occhi, trasportandoti in un mondo incantato.

Questo straordinario spettacolo è la versione italiana del celebre “Gazillion Bubble Show“, noto per i suoi Guinness dei Primati. Silvia Gaffurini, ha portato il suo talento in tutto il mondo, incluso Broadway, e ora è pronta a incantare Cagliari con un evento sensazionale.

Ma la sorpresa più grande arriverà nel finale, quando un “Bubble Laser Show” coinvolgerà tutto il pubblico. Sarà un momento indimenticabile in cui potrai toccare la magia delle bolle di sapone come mai prima d’ora.

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa esperienza unica! Acquista subito i tuoi biglietti su https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/advertise/le-mille-bolle-magiche/477716 .

Teatro Doglio propone un biglietto family per tutti gli show dell’autunno dedicati alle famiglie (Le Mille Bolle Magiche, Transylvania, Il cattivo Grinch che odiava il Natale), che prevede un biglietto combinato a tariffa agevolata per 2 adulti e 2 bambini in galleria.

Porta la tua famiglia e preparatevi a lasciarvi incantare da “Le Mille Bolle Magiche” per una serata straordinaria di magia, divertimento e creatività!