“Le luci delle luminarie per far vivere la gioia del Natale a tutti”: ecco i vincitori del concorso “Le migliori luminarie in Sardegna 2023” di Casteddu Online che, con sorrisi e doni, hanno accolto decine di visitatori giunti anche dai paesi limitrofi per ammirare le loro creazioni. A Radio Casteddu La Fai Tu si sono raccontati, esprimendo gioie ed emozioni che hanno provato nel colorare balconi e ringhiere con mille e più lucine colorate. Al terzo posto casa Lai – Zanda di Ussana: “Questo è stato il primo anno che abbiamo addobbato la casa, sono giunti anche da fuori paese per vedere la nostra abitazione”. Anche Babbo Natale ha accolto i visitatori, “abbiamo offerto dei pensierini – racconta Emanuela Lai – per i bambini ma anche per gli adulti. Mi ha commosso, colpito una persona che, andando via, mi ha abbracciato e mi ha ringraziato per avergli fatto riscoprire la magia del Natale. Proprio il giorno della festa, mi ha mandato una foto con il suo albero e mi ha detto che era da tanti anni che non faceva. Per me è stata una grande emozione perché io è proprio questo che voglio trasmettere, ossia la magia del Natale che, purtroppo, si sta un po’ perdendo”.

Medaglia d’argento a Casa Mascia, Armungia: intervistata da Paolo Rapeanu, Patrizia ha raccontato che la casa addobbata è quella dei parenti, “è molto vecchia, di altri tempi, l’abbiamo addormentata tutti insieme”. Sembra una chiesetta, “abitiamo a Dolianova ma le festività sempre ad Armungia”. Anche per loro, tanti i visitatori che si sono recati per ammirare la residenza con più di 60 metri di luminarie. “Viste dal vivo rendono tantissimo, sono state incastrate nelle pietre, siamo felici per essere nel podio”, una magia in più, insomma.

Prima in classifica, Casa Melis di Cortoghiana, non nuova, poiché già nel 2020 si era aggiudicata la medaglia d’oro, ai microfoni di Radio Casteddu Agnese: “Una soddisfazione anche per tutto il paese, tante persone, bambini sono venuti, lo facciamo per tutti. Abbiamo iniziato a novembre ad addobbare la casa” per uno spettacolo di luci e decorazioni. La bolletta della luce non fa paura, “il Natale viene una volta all’anno e sono comunque a basso consumo energetico”.

Il Concorso, al quale anche quest’anno hanno partecipato numerosissimi lettori, ha riscosso un grande successo: tante le foto giunte in Redazione che hanno aggiunto un tocco in più di magia alle feste natalizie appena concluse. Appuntamento nuovamente a dicembre per un nuovo tripudio di luci e colori da tutta la Sardegna.