Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I dati confermano il potenziale produttivo dell’ostricoltura in Sardegna, suggeriscono la possibilità di diversificare il prodotto con la specie nativa europea, e la possibilità per il futuro di creare un prodotto d’eccellenza completamente sardo.

La sperimentazione ha indicato che nelle lagune di S’Ena Arrubia, Corru S’Ittiri e Nora la crescita delle due specie studiate, l’ostrica concava del Pacifico e l’ostrica piatta europea, è risultata essere molto rapida e con ottimi tassi di sopravvivenza. Gli studi condotti nei laboratori dell’IMC, in aggiunta, fanno ben sperare nella possibilità di produrre seme di ostrica in Sardegna e a partire da ostriche locali.

Ostrinnova Fase II – Potenziamento del sistema produttivo della molluschicoltura in Sardegna, nuovi siti produttivi nei compendi lagunari della Sardegna – è uno dei progetti “cluster” promossi da Sardegna Ricerche e finanziati grazie al Por Fesr Sardegna 2014-2020. In questa sua seconda fase il progetto ha esteso le proprie attività a diversi siti regionali al fine di valutarne l’idoneità, individuare le tecnologie applicabili e testare il potenziale produttivo e la sostenibilità dell’allevamento ostricolo, il tutto con l’attiva partecipazione degli operatori del settore nelle diverse fasi della sperimentazione.

Le lagune di S’Ena Arrubia e Corru S’Ittiri, nell’Oristanese, e quella di Nora, nel sud dell’isola, sono particolarmente adatte all’allevamento delle ostriche. Lo dice lo studio Ostrinnova Fase II, progetto promosso dalla Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale con la collaborazione di Sardegna Ricerche, nato con l’obiettivo di individuare e costruire opportunità a favore delle imprese nel campo dell’ostricoltura in Sardegna. L’evento finale del progetto si terrà venerdì prossimo a Cagliari, alle 15 in una sala della Manifattura Tabacchi.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail