Le galline anti-Truzzu di viale Trieste diventano le star del web: “Povera Cagliari, giunta incapace”. “Succede che per la prima volta a Cagliari la polizia municipale invece di prendere i ladri, gli viene dato l’ordine di prendere le galline”, ironizza il capogruppo del Pd Fabrizio Marcello. Che insiste: “La “rivolta” arriva dai residenti e dal mondo del commercio di viale Trieste contro il cantiere che tiene in ostaggio da mesi il cuore della città. Esasperati dalle lungaggini dei lavori, dalle transenne, dalla polvere e dalle ruspe. “Ci avevano promesso di chiudere la prima parte del cantiere, tra piazza del Carmine e via Caprera, “prima di proseguire con il secondo tratto. Invece non hanno finito il primo è l’impresa ha cominciato a lavorare sul secondo. Da mesi il mondo del commercio è impossibilitato a lavorare.

Colpisce sempre di più l’incapacità di questa amministrazione a gestire le cose ordinarie, figuriamoci i cantieri, le scuole, il traffico, verde, sport…

Povera Cagliari”.