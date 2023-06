Dodici incendi oggi in Sardegna, tre i più gravi ad Assemini, Muravera e Colostrai. Le fiamme hanno divorate decine di ettari di terreno e vegetazione, e sono stati nevessari interventi di mezzi aerei oltre a quelli terrestri. La situazione, nel pomeriggio, si è fatta preoccupante anche per i residenti nelle zone più colpite, tanto che è stato necessario evacuare una decina di abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.