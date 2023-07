Le famiglie oristanesi fra le ultime in Italia per l’acquisto di beni durevoli: -7,2% nel 2022

Oristano

La spesa media annua di 1.923 euro vale il 102° posto tra le province, secondo l’Osservatorio dei consumi di Findomestic

Oristano è la provincia fanalino di coda in Sardegna per spesa in beni durevoli: nel 2022 acquisti per 128 milioni di euro, -7,2% rispetto al 2021. Lo scorso anno le famiglie oristanesi hanno speso in media 1.923 euro, un dato che vale il 102° posto in Italia. Il dato emerge dall’Osservatorio dei consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia.

L’Oristanese è terz’ultimo in Italia per variazione degli acquisti in auto nuove (-25,2%, 18 milioni di euro), e al 102° posto per quelle usate: -7,7% a 39 milioni di euro. I motoveicoli si mantengono a quota 2 milioni di euro di volumi, come nel 2021. Tra i beni per la casa va bene solo il settore dei mobili: 34 milioni di euro di spesa, in crescita dell’1,5%. Elettronica di consumo (-13,7%, 4 milioni) ed elettrodomestici (-2,7%, 11 milioni di euro) sono in territorio negativo. Pc e accessori fermi a 4 milioni di euro di volumi di spesa (-6,6%), mentre gli acquisti in telefonia sono arrivati a 16 milioni, in linea con l’anno precedente.

Il 2022 è stato un anno in chiaroscuro per l’economia sarda. Secondo l’Osservatorio dei consumi Findomestic, la spesa in beni durevoli è calata del 4,1% a 1 miliardo e 494 milioni di euro: 64 milioni in meno rispetto al 2021. Nell’isola si è speso meno in beni durevoli, anche se il reddito medio pro-capite è cresciuto del 6,3%, soprattutto a Cagliari (22.863 euro di reddito medio, con un incremento del 5,2%). Il capoluogo regionale resta davanti alle altre province, dove comunque ci sono stati incrementi importanti: Nuoro +7,9%, Sassari +7,5%, Sud Sardegna +5,9% e Oristano +5,5%.

Le famiglie sarde hanno speso in media 2.085 euro in beni durevoli, oltre 570 euro in meno rispetto alla media nazionale. Il primato regionale spetta a Cagliari con 2.346 euro per nucleo, che vale però solamente il 75° posto tra le province italiane. In coda, come detto, c’è Oristano.

Con rispettivamente 450 e 439 milioni di euro di spesa in beni durevoli nel 2022, Cagliari (-3,9%) e Sassari (-3,1%) si posizionano sugli stessi valori di mercato: tra la 50° e la 53° posizione in Italia. Nel Sud Sardegna si è speso più che a Nuoro (291 milioni contro 186) con flessioni del mercato simili oltre il -4%.

Cagliari. Nel capoluogo sardo sono stati spesi nel 2022 450 milioni di euro in beni durevoli (-3,9% rispetto al 2021). Il contributo maggiore è arrivato dall’auto usata (143 milioni di euro) che ha visto solo un lieve ridimensionamento della spesa (-0,7%), sesta miglior performance in Italia. Molto diversa, come rilevato dall’Osservatorio Findomestic, giunto alla ventinovesima edizione, la tendenza del mercato dell’auto nuova crollato del 17,3% (all’86° posto a livello nazionale) per una spesa di 90 milioni di euro (erano stati 109 nell’anno precedente). La crescita dei volumi di spesa del 18,5% per i motoveicoli vale il 6° posto in Italia con 12 milioni di euro in totale. Nel mondo “casa” i cagliaritani hanno speso 95 milioni di euro per acquistare mobili (-1,7%), 33 per elettrodomestici (-2,3%) e 15 per TV e HI-Fi (elettronica di consumo). L’information technology vale 13 milioni, il 4,6% in meno rispetto al 2021, mentre per la telefonia l’incremento sfiora l’1% (+0,9%) a quota 48 milioni di euro: 253 euro di media a famiglia.

Sassari. Nel 2022 le famiglie di Sassari hanno speso in beni durevoli mediamente 1.989 euro per nucleo, l’1,7% in meno rispetto al 2021. Il segno meno non riguarda, invece, la tendenza dei redditi che nell’ultimo anno in provincia sono cresciuti del 7,5% a 17.998 euro. L’Osservatorio Findomestic ha tuttavia rilevato un calo della spesa complessiva in durevoli nel 2022 del 3,1% a 439 milioni di euro. In un anno difficile per le quattro ruote (auto usate in calo del 3,9% a 143 milioni di euro e per le nuove del 13,5% a 78 milioni di euro) i sassaresi hanno investito 3 milioni in più rispetto al 2021 in motoveicoli: la crescita del 31,2% è la seconda migliore in Italia. I mercati casa non hanno avuto scossoni con i 35 milioni di spesa per elettrodomestici del 2021 confermati anche nel 2022 e una crescita del 2,4% nel segmento “mobili” che ha raggiunto i 108 milioni di euro. In negativo, ma con il dato più basso in regione, l’andamento della spesa per l’elettronica di consumo: -6,2% a 16 milioni di euro per TV e Hi-Fi; PC e accessori in calo del 4,7% (15 milioni di euro); stabile il volume di spesa del settore “telefonia” dove i sassaresi hanno speso mediamente 145 euro a famiglia (il dato più basso in regione) e 32 milioni di euro in totale.

Sud Sardegna. Il reddito pro-capite nella provincia del Sud Sardegna non raggiunge i 16 mila euro, nonostante un incremento del 5,9% nell’ultimo anno. La spesa in beni durevoli è la terza più elevata in regione (291 milioni di euro) anche se nel 2022 la chiusura è stata in passivo del 4,5%. Le auto nuove (48 milioni, -16,1%) sono andate peggio di quelle usate (84 milioni, -4,6%) e il mercato motoveicoli è poco irrilevante: vale 4 milioni, come nel 2021. Nel settore casa, come rilevato dall’Osservatorio Findomestic, si è speso il 2,9% in più (rialzo massimo in regione) per i mobili arrivati a quota 77 milioni di euro. Andamento opposto per gli elettrodomestici (-2,2%) che valgono 26 milioni e ancora peggio TV e Hi-Fi con acquisti diminuiti del 9,7% a 11 milioni. Per PC e accessori (information technology) volumi di spesa a 10 milioni di euro, in calo del 6,6%, mentre il comparto “telefonia” ha tenuto (-0,9%) con 32 milioni di euro di spesa, 215 euro a famiglia.

Nuoro. Nel 2022 a Nuoro sono stati spesi 186 milioni di euro in beni durevoli, il 4,1% in meno rispetto al 2021 (penultima in regione). Positivo l’incremento dei redditi medi, il più elevato tra le province sarde: +7,9% anche se 15.570 euro a persona lasciano Nuoro all’ultimo posto (oltre 7mila euro in meno rispetto a Cagliari). Come rilevato dall’Osservatorio Findomestic, sono stati spesi 22 milioni in auto nuove (-22,3%, la 103° peggiore performance in Italia) e 56 in usate (-3,9%). I motoveicoli valgono appena 2 milioni di euro. Nel comparto casa, i nuoresi hanno speso il 2,7% in più per acquistare mobili (57 milioni di euro), l’1,1% in meno per gli elettrodomestici (18 milioni) e il 6,7% in meno per l’elettronica di consumo (8 milioni di euro). Il mercato dell’information technology vale 7 milioni (-3,5%) e quello della telefonia 16, come nel 2021.

“Anche la Sardegna, come le altre regioni d’Italia”, commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic, “ha chiuso un 2022 in negativo rispetto ai consumi di beni durevoli. Sull’isola è stato speso il 17% in meno (255 milioni) per acquistare auto nuove e il 3,4% in meno per auto usate (465 milioni). Discorso differente per i motoveicoli con volumi di spesa decollati del 18,4% a 33 milioni di euro (28 nel 2021). Nel comparto casa bene i mobili (+2,3% a 371 milioni), male TV e Hi-Fi (-7,9% per 53 milioni di euro) e calo contenuto (-1,4%) per gli elettrodomestici. Per il mercato dell’information technology un anno in rosso (-4,9%, 49 milioni di euro), mentre la stabilità contraddistingue gli acquisti di telefonia: 144 milioni di spesa totale come nel 2021”.